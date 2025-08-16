Ağustos ayında budanması gereken bitkiler: Şimdi budayın, seneye verimi katlayın

Bahçelerde bitkilerin sağlıklı ve verimli kalması için budama büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, bazı ağaç ve bitkiler için en uygun budama döneminin ağustos olduğunu vurguluyor.

Ağustos ayında yapılacak doğru budama işlemleri, bitkilerin hastalıklardan korunmasına yardımcı oluyor ve gelecek yıl daha güçlü gelişmelerini sağlıyor.

Bu sayede, verim artıyor ve bahçeler daha sağlıklı bir görünüm kazanıyor. Peki, ağustos ayında hangi bitkileri budamalısınız?

AĞUSTOS AYINDA BUDANMASI GEREKN BİTKİLER

Gül: Yaz boyunca çiçek açan güller, ağustos ayında hafif budanarak yeni filizlenmeye hazırlanıyor. Bu sayede sonbaharda ikinci kez çiçeklenme görülebiliyor.

Lavanta: Çiçeklenme dönemi sona erdikten sonra yapılan budama, lavantanın formunu korumasına ve gelecek yıl daha yoğun çiçek vermesine katkı sağlıyor.

Ahududu: Yaz meyvesini veren dallar hasat sonrası kesiliyor; böylece bitki yeni sürgünlere yöneliyor ve verim artırılıyor.

Elma ve Armut Ağaçları: Fazla yaprak ve dalların budanması, hava dolaşımını artırıyor, hastalık riskini azaltıyor ve ertesi yıl meyvelerin daha iri olmasını sağlıyor.

Ortanca: Solmuş çiçekler ve zayıf dalların budanması, bitkinin dinlenme dönemine daha güçlü girmesine yardımcı oluyor.