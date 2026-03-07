AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda bakanlar vatandaşlarla ateş başında bir araya geldi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bakanlar, milletvekilleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlar bir araya geldi. İftarın ardından gerçekleştirilen programda katılımcılar ateş başında sohbet ederek Ramazan’ın bereketini paylaştı.

Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Derya Ayaydın ve Rabia İlhan katıldı.

Etkinliğe ayrıca AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Balkanlar’dan gelen konuklar Prof. Dr. Süleyman Baki ve Hüsrev Emin de iştirak etti.

RAMAZAN'IN BEREKETİ AYNI SOFRADA PAYLAŞILDI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, programda yaptığı konuşmada Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirterek İstanbul genelinde teşkilatlar ve belediyeler aracılığıyla Ramazan’ın coşkulu bir şekilde idrak edildiğini ifade etti.

Özdemir, kadın kollarının teşkilat çalışmalarındaki önemine dikkat çekerek AK Parti’nin en büyük güç kaynaklarından birinin kadın teşkilatları olduğunu söyledi.

BAKANLARDAN TEŞKİLAT VE BİRLİK MESAJI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya’da gerçekleştirilen yerli ve millî hızlı tren testlerinden bahsederek İstanbul’daki programa katılmak için programa özellikle geldiğini ifade etti.

Uraloğlu, AK Parti’nin kadın teşkilatlarının siyaset ve toplumsal hayatta önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise güçlü bir Türkiye için birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak Türkiye'nin her alanda gelişmesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"KADINLARIN ÜSTLENDİĞİ SORUMLULUK, AK PARTİ'NİN EN GÜÇLÜ YÖNLERİNDEN BİRİ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da mahalle teşkilatlarının sahadaki çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade ederek kadınların siyasette ve toplumsal hayatta üstlendiği sorumluluğun AK Parti teşkilatlarının en güçlü yönlerinden biri olduğunu dile getirdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ise Ramazan ayının birlik ve kardeşliği pekiştiren bir dönem olduğunu belirterek teşkilat mensuplarının mahalle mahalle, kapı kapı çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

BALKANLARDAN GELEN KONUKLAR DA KATILDI

Programa Balkanlar’dan gelen akademisyen ve kanaat önderleri Prof. Dr. Süleyman Baki ve Hüsrev Emin de katıldı.

Konuklar, Türkiye ile Balkanlar arasındaki güçlü bağlara dikkat çekerek Ramazan ayının kardeşlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade etti.

GALATASARAYLI FUTBOLCU AHMED KUTUCU SÜRPRİZİ

Ramazan etkinliğine sürpriz bir isim de katıldı. Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu, programa gelerek katılımcılarla bir araya geldi.

Kutucu yaptığı kısa konuşmada davet için teşekkür ederek, “Burada olmak benim için bir onur. Burada annelerimiz var. Bol bol dua edin bizim ülkemiz için, Devletimiz için, Sayın Cumhurbaşkanımız için.” dedi.

ATEŞ BAŞINDA SOHBET

Katılımcılar İl Başkanlığı önünde kurulan etkinlik alanında ateş başında bir araya gelerek sohbet etti. Ramazan akşamına özgü samimi atmosferde gerçekleşen buluşmada teşkilat mensupları, davetliler ve vatandaşlar uzun süre sohbet ederek Ramazan’ın bereketini paylaştı.

Program, hatıra fotoğrafları çekilmesi ve katılımcıların sohbetiyle devam etti.