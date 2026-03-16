AYM, disiplin hapsi verilen sanığı haklı buldu

Nevşehir’de “kasten yaralama” ve “tehdit” suçlarından yargılanan bir sanık, dava sürecinde mahkeme hakimiyle tanık beyanlarının duruşma zaptına yanlış yazıldığı iddiasıyla tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine hakim, sanığın duruşma salonundan çıkarılmasını emretti.

Sanık, kolluk kuvvetleri tarafından salondan çıkarıldı ve mahkeme tarafından “duruşma düzenini bozduğu” gerekçesiyle bir günlük disiplin hapsi cezası verildi. Ceza infaz edildikten sonra sanık serbest bırakıldı.

BİREYSEL BAŞVURU VE AYM KARARI

Disiplin hapsi kararının ardından sanık, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan “hükmün denetlenmesini talep etme hakkının” ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

AYM, sanığın başvurusunu haklı bularak söz konusu hak ihlalini tespit etti ve başvurucuya 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

KARARIN GEREKÇESİ: ORANTI VE ALTERNATİF DENETİM YOLLARI

Mahkeme kararında, disiplin hapsi gibi yaptırımların mahkeme kararı niteliğinde olduğu ve CMK uyarınca itiraz yoluna kapalı bulunduğu belirtildi. AYM, hakimin otoritesinin korunmasının, derhal uygulanan disiplin hapsi dışında da sağlanabileceğine dikkat çekti.

Kararda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Hürriyeti bağlayıcı yaptırımların hafif nitelikte olduğu değerlendirilemez.



Hak ihlallerini önlemek için alternatif denetim yolları ve kısa süreli inceleme mekanizmaları kullanılabilir.



Disiplin hapsi kararına karşı denetim imkanı tanınmaması nedeniyle, sanığın hükmün denetlenmesini talep etme hakkına müdahale edilmiş oldu.

Anayasa Mahkemesi, açıklanan gerekçelerle sanığın haklarının ihlal edildiğine hükmederek, cezanın uygulanmasının denetim mekanizmalarına tabi olması gerektiğini vurguladı.