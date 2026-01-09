Akbank ücretsiz iPhone 17 Pro kampanyası: Başvurular başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akbank, müşterilerini sevindirecek ödüllü bir kampanyayı duyurdu.

Bankanın açıklamasına göre, Mobilin Akbanklısı uygulamasında belirlenen seviyelere ulaşan kullanıcılar arasında 40 adet cep telefonu için çekiliş yapılacak.

Kampanya kapsamında Mobilin Akbanklısı’nda Bronz, Gümüş ve Altın seviyelerine yükselen müşteriler, çekilişe katılma hakkı elde edecek.

Çekilişte, teknoloji tutkunlarının yakından takip ettiği üst segment akıllı telefon modelleri yer alıyor.

Ödüller arasında 10 adet iPhone 17 Pro, 10 adet iPhone Air, 10 adet Samsung Galaxy Z Flip7 ve 10 adet Samsung Galaxy Z Fold7 bulunuyor.

İşte kampanya şartları:

KAMPANYANIN ŞARTLARI BELLİ OLDU

5 Ocak – 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, Mobilin Akbanklısı sadakat programına katılan bireysel müşteriler, belirlenen performans kriterlerini tamamlayarak çekilişe dahil olabilecek.

Buna göre Bronz seviyede ayda 1, Gümüş seviyede 5, Altın seviyede ise 10 çekiliş hakkı verilecek. Katılım süresi boyunca bir kullanıcının elde edebileceği toplam çekiliş hakkı 30 ile sınırlandırıldı. Çekiliş hakları, her ay sonunda ulaşılan en üst segmente göre hesaplanacak.

Segmentlere ulaşmak için Akbank Mobil’e giriş sayısı, mobil finansal işlemler, bankacılık hizmetleri ve diğer işlemlerden oluşan kriterlerin tamamlanması gerekiyor. Kampanyaya katılım ücretsiz olmakla birlikte, Akbank Mobil üzerinden açık onay verilmesi zorunlu tutuluyor. Ad, soyad ve iletişim bilgileri eksik olan kullanıcılar çekilişe dahil edilmeyecek.

Çekiliş, 20 Nisan 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek ve kazananlar 24 Nisan 2026 tarihli Takvim Gazetesi’nde ilan edilecek.

