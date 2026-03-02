Akbank’tan kadınlara özel müjde: Toplam 12.000 TL destek…

Akbank, kadın müşterilerine yönelik hayata geçirdiği “Kazanan Akbanklı Kadın Programı” ile dikkat çeken bir promosyon kampanyası başlattı.

Program kapsamında, tercih ettikleri vadesiz TL hesaplarına 12 ay boyunca her ay tek seferde düzenli para girişi yapan ve kampanya koşullarında belirtilen bankacılık ürünlerine sahip olan müşteriler, toplamda 12.000 TL’ye varan chip-para ödülünden yararlanabiliyor.

Program, maaşını ya da düzenli gelirini Akbank’a taşıyan müşterilere uzun vadeli bir avantaj sunuyor.

Kampanya şartlarını 12 ay boyunca kesintisiz yerine getiren katılımcılar, aylık kazanımlarını yıl sonunda önemli bir promosyon tutarına dönüştürme imkanı elde ediyor.

KAMPANYA ŞARTLARI AÇIKLANDI

Banka tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kampanya kapsamında verilecek ödül tutarı, katılımcıların her ay vadesiz TL hesaplarına yatıracakları bakiye miktarına göre değişiklik gösterecek.

Ek ödüllerden yararlanmak isteyen katılımcıların belirli bankacılık ürünlerini aktif şekilde kullanması gerekiyor. Buna göre, iki adet aktif otomatik fatura ödeme talimatı bulunması, aylık en az 15 bin TL harcama yapılan aktif bir kredi kartına sahip olunması ve aylık minimum 1.000 TL harcama gerçekleştirilen bir Akbank Kart’ın aktif olarak kullanılması şart koşuluyor.

Programa katılım ise Akbank Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Akbanklı Kadınlar Platformu alanında kişiye özel tanımlanan “Kazanan Akbanklı Kadın Programı Ödül Paketi”ne kayıt yaptıran müşterilerin, ilgili ay sonuna kadar belirtilen tutarı vadesiz hesaplarına transfer etmeleri ve kampanya koşullarını eksiksiz yerine getirmeleri gerekiyor.

Banka, maaşını halihazırda Akbank üzerinden alan müşterilerin bu kampanyaya katılamayacağını ve ödül kazanamayacağını da duyurdu. Programa Akbank Mobil’deki “Sana Özel Fırsatlar” bölümünden katılan müşteriler ise, ilgili ayda transfer işlemlerini tamamlayıp ek koşulları sağladıktan sonra ödüllerini takip eden ayın ilk 7 iş günü içerisinde hesaplarında görebilecek.

Kampanya hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.



