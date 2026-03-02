Güncel gümüş fiyatı: 2 Mart 2026 Ons/Gram 925 ayar gümüş fiyatları...

Hafta sonu boyunca küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcıların odağı yeniden emtia fiyatlarına çevrildi.

Özellikle güvenli liman arayışının arttığı dönemlerde öne çıkan gümüş, hem ons bazındaki hareketi hem gram kurundaki değişimle birlikte iç piyasada yakından takip ediliyor.

3 Mart 2026 Pazartesi sabahında piyasaların açılmasıyla birlikte yatırımcılar, yeni haftanın ilk işlem gününde gümüş fiyatlarının hangi seviyeden başladığını merak etti.

Peki, bugün gümüş kaç TL? Gram ve ons gümüş fiyatlarında güncel rakamlar ve piyasadaki son durum...

3 MART 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI

Dünya piyasalarında gümüş ons fiyatı yaklaşık 93–95 USD/ons civarında bulunuyor.

Türkiye’de gram gümüş fiyatı yaklaşık 133 TL civarında seyrediyor (alış/satış seviyeleri 133,13 – 133,36 TL).