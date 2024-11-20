AKOM uyardı: Marmara'da fırtına ve kuvvetli yağış etkili olacak

İHA

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava şartları sonrası İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) uyarı geldi.

Uyarıda, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Orta Akdeniz üzerinden 21 Kasım Perşembe ve 23 Kasım Cumartesi günü beklenen alçak basınç sistemlerinin etkili olması beklendiği kaydedildi.

SICAKLIKLARDA 10 DERECE BİRDEN DÜŞÜŞ

Sistemdeki cephe geçişleri esnasında rüzgarın lodos ve karayel yönlerinden kuvvetlenerek fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (40-80 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde kuvvetli sağanak (20-45 kg/m2) yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilirken sıcaklıklarda da 8-10C birden düşüşler yaşanacağı tahmin ediliyor.

RÜZGARIN KUVVETLENMESİ BEKLENİYOR

Perşembe ilk saatlerden itibaren kuvvetlenmesi beklenen rüzgarın, cumartesi öğle saatlerine kadar bölgeyi aralıklarla fırtına şeklinde etkili olmaya devam edeceği, yağışların ise perşembe 12.00-21.00 saatleri ila cumartesi 08.00-20.00 saatleri arasında görüleceği tahmin edildiği bildirildi.