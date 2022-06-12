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Ankara Büyükşehir Belediyesi bir kez daha yağışlara karşı uyardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir kez daha yağışlara karşı uyardı

Ankara'da günlerdir yoğun bir şekilde etkisini gösteren sağanak yağışlara karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara bir uyarı daha geldi.