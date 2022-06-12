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    Ankara Büyükşehir Belediyesi bir kez daha yağışlara karşı uyardı

    Ankara Büyükşehir Belediyesi bir kez daha yağışlara karşı uyardı

    Ankara'da günlerdir yoğun bir şekilde etkisini gösteren sağanak yağışlara karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara bir uyarı daha geldi.
    • 12.06.2022 - 02:47
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    Ankara'da birçok bölgede kuvvetli yağışlar sonrası oluşan sel baskınları başkentlilerin hayatını felç etti.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ise peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor.

    "Yağışların yarın sabah saatlerinde başlaması ve akşam saatlerine dek sürmesi beklenmektedir"

    Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan son meteorolojik tahminlere göre Ankara'da yağışların yarın sabah saatlerinde başlaması ve akşam saatlerine dek sürmesi beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz yağışın olumsuz etkilerine karşı ilgili tüm birimleriyle teyakkuz halindedir." ifadelerine yer verildi.

    Ankara'daki sel felaketinden görüntüler VİDEO

    Ankara Büyükşehir Belediyesi bir kez daha yağışlara karşı uyardı #1


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