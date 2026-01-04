Ankara trafiği alarm veriyor: 20 dakikalık yol 40 dakikaya çıkabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başkent Ankara'da giderek daha da ağırlaşan trafik sorunu, İstanbul'u aratmıyor. CHP yönetimindeki kent için önerilen yen yol yapımı projelerine muhalefet karşı çıkarken, çözüm de üretemiyor.

Uluslararası Strateji ve Araştırma Derneği (USAD) tarafından Ankara’daki trafik yükünü azaltmak ve ulaşım sistemlerini daha verimli hale getirmek amacıyla “Ankara Trafiği Stratejik Eylem Planı” hazırlandı. Plan, şehir plancıları, akademisyenler ve ulaşım mühendislerinin analiz ve çözüm önerilerini içeriyor.

ARAÇ SAYISI TÜRKİYE ORTALAMASININ ÇOK ÜZERİNDE

Eylem planına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ali İmran Erseven, Kasım 2025 itibarıyla Türkiye genelinde 33,3 milyon araç bulunduğunu, bunun 2,9 milyonunun Ankara’da yer aldığını söyledi. Ankara’da her 1,5 kişiye bir araç düştüğünü vurgulayan Erseven, bu oranın Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olduğuna dikkati çekti.

"HAYALET ARAÇLAR" TRAFİĞİ DAHA DA ZORLUYOR

Kentte deprem bölgesine ait ya da kiralık olarak kullanılan ve “hayalet araç” olarak adlandırılan otomobillerin sayısının zaman zaman 500 bine kadar çıktığını belirten Erseven, bu durumun trafik yükünü kaçınılmaz şekilde artırdığını ifade etti.

ÇEVRE YOLU BAĞLANTILARI YETERSİZ

Ankara’da birinci önceliğin çevre yolu bağlantı eksikliklerinin giderilmesi olduğunu dile getiren Erseven, nüfusu 1 milyona yaklaşan Keçiören ilçesinin çevre yoluna yalnızca iki çıkışla bağlandığını söyledi. Günlük yaklaşık 120 bin aracın bu güzergâhı kullandığını belirten Erseven, alternatif bağlantı yollarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

RAYLI SİSTEM VE METRO EKSİKLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Kentte raylı sistem ağının yetersiz olduğunu ifade eden Erseven, nüfusu 10 milyonu aşan Avrupa başkentleri arasında havalimanına metrosu olmayan başka bir şehir bulunmadığını belirtti. Bu sorunun ivedilikle çözülmesi gerektiğini kaydetti.

MEGA PROJELER İÇİN TRAFİK ETKİ ANALİZİ ŞART

Erseven, Ankara’daki büyük ölçekli projeler için Trafik Etki Analizi’nin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini ifade ederek, özellikle AVM giriş-çıkışlarının mevcut güzergâhlarda ciddi trafik darboğazları oluşturduğunu söyledi.

YÜKSEK HAFİF RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ ÖNERİSİ

Ankara’da Yüksek Hafif Raylı Ulaşım Sistemi kurulmasını öneren Erseven, Atakule, Anıtkabir, Kızılay ve Ulus gibi yoğun yaya trafiğinin olduğu bölgelerde ücretsiz hizmet verecek bu sistemin toplu taşımayı cazip hale getireceğini ve karbon salınımını azaltacağını belirtti.

"2026 DAHA ZOR BİR YIL OLACAK"

Yeni stadyum, adliye binası ve devam eden mega projelerin trafik yükünü artıracağına işaret eden Erseven, gerekli önlemler alınmazsa 2026 yılında Ankara trafiğinin daha da içinden çıkılmaz bir hal alacağını söyledi. Erseven, “Veriler, trafiğin sürekli artış seyrinde olduğunu gösteriyor. Hızlı adımlar atılmazsa çok daha kötü günler bizi bekliyor,” dedi.

MASTER PLAN GÜNCELLENMELİ

USAD tarafından hazırlanan eylem planında, Ankara Trafik Master Planı’nın güncel verilerle yeniden ele alınması gerektiği vurgulanarak, kara yolu, toplu taşıma, yaya, bisiklet ve mikromobiliteyi kapsayan bütüncül bir ulaşım planının zorunlu olduğu ifade edildi.