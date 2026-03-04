İstanbul’u bırakıp köyüne dönen mühendis, Erzurum’da ilham oluyor

Gökhan Yalçınkaya, İstanbul’da uzun yıllar inşaat sektöründe yöneticilik yaptıktan sonra ailesiyle Erzurum’un Karayazı ilçesi Şakir Mahallesi Yekmal Mezrası’na taşındı. Burada modern bir hayvancılık tesisi kuran Yalçınkaya, damızlık büyükbaş yetiştiriciliğiyle köyde örnek bir başarı hikayesi ortaya koydu.

İlk etapta 40 hayvanla yola çıkan aile, teknolojiden faydalanarak sistemli bir üretim modeli oluşturdu. İki yıl içinde hayvan sayısı 85’e ulaştı ve tesis, bölge halkı için ilham kaynağı oldu.

"HAYVANLARI SEVMEK, BAŞARININ TEMELİ"

Gökhan Yalçınkaya, köy hayatını tercih etmelerinin nedenini şöyle anlattı:

İstanbul’daki yoğun stres ve hengameden uzaklaşmak istedik. İlk başta aile olarak bu işi nasıl yapabileceğimizi görmek istedik. 40 hayvanla başladık, bu yıl sayıyı 85’e çıkardık. Damızlık hayvancılık yapıyoruz ve bu işe tamamen öz sermayemizle girdik, devlet desteği almadık. Hayvanları sevmeden bu işte başarılı olamazsınız. Sadece büyükbaş değil, kanatlı hayvanlarımız ve köpeklerimiz de var. Yazın bağ ve bahçemizi ekiyoruz, hayvanları meraya gönderiyoruz. Kışın ise ahırda bakımlarını yapıyoruz.

HEDEF 200 HAYVAN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR SİSTEM

Ahır projelerini hayata geçirip hayvan sayısını 200’e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Yalçınkaya, sürdürülebilirlik için devlet desteğinin önemine değindi:

Bu işi sadece öz sermayeyle sürdürmek oldukça zor. İlçe Tarım Müdürlüğü her konuda bize destek veriyor. Hayvancılıkta bu tür destekler olmadığı sürece eski düzen devam eder. Günümüz koşullarına uygun bir hayvancılık sistemi geliştirmek istiyorsak, güncel bilgi ve donanımlarla bunu sürdürülebilir hale getirebiliriz.

Gökhan Yalçınkaya ve ailesi, ata yurduna dönerek hem modern bir üretim modeli oluşturdu hem de köy yaşamında örnek bir girişimcilik hikayesi sergiliyor.