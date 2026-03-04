Kızılırmak coştu, Şahruh Köprüsü’nün 8 gözü suyla doldu

Kızılırmak’ın debisi, son yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle belirgin şekilde yükseldi. Artan su seviyesi, Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü Mahallesi sınırlarında yer alan tarihi Şahruh Köprüsü’nde dikkat çekici bir manzara oluşturdu.

15. yüzyılda Dulkadiroğulları Beyliği döneminde, Kırşehir Sancak Beyi Şahruh Bey tarafından inşa edilen ve 8 kemerden oluşan köprünün tüm gözleri suyla doldu. Özellikle yaz aylarında kuraklık nedeniyle yalnızca birkaç kemerinden su akan köprü, yıllar sonra ilkbaharda eski görünümüne kavuştu.

DRONE'LA GÖRÜNTÜLENDİ

144 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki tarihi köprüde oluşan manzara, drone'la havadan görüntülendi. Baharın etkisiyle yükselen su seviyesi, hem tarihi yapıyı hem de çevresini görsel açıdan zenginleştirdi.

"20 YILDIR BU SEVİYEYİ GÖRMEMİŞTİK"

Karaözü Mahallesi Muhtarı Yasin Kaya, Kızılırmak’ın su seviyesinin 20 yılı aşkın süredir bu kadar yükselmediğini belirtti.

2000’li yılların başında benzer bir tabloyla karşılaştıklarını ifade eden Kaya, “O dönem köprünün 8 gözünün tamamından su akıyordu. Bu görüntüyü uzun yıllardır görmemiştik.” dedi.

Bahar yağışları ve kar sularının etkisiyle su seviyesinin daha da artabileceğini dile getiren Kaya, “İnşallah bu yıl su sorunu yaşamayacağız.” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLER BEREKETLİ SEZON UMUYOR

Kızılırmak’ın bölge tarımı için hayati önem taşıdığını vurgulayan Kaya, artan su seviyesinin üreticiler için umut olduğunu söyledi. Bu yıl tarımsal sulama açısından olumlu bir sezon beklediklerini belirten Kaya, çiftçilerin bereketli bir yıl geçirmeyi umut ettiğini kaydetti.