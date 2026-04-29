Bakan Çiftçi'den düzensiz göçle mücadele açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris’in daveti üzerine başkent Atina’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamındaki temasları sürüyor.

Bakan Çiftçi, Yunan Bakan Plevris ve Bulgaristan İçişleri Bakanı Emil Dachev’in katılımıyla düzenlenen, komşu ülkelerle düzensiz göç, terörle mücadele ve organize suçlarla mücadele konularının ele alındığı "Üçlü Mekanizma Toplantısı" sonrasında ortak basın açıklamasında bulundu.

"ORTA DOĞU’DAN GÖÇ AKINI YOK"

Göçmen kaçakçılığı ve göç akınlarına karşı ortak mücadele mekanizmasının güçlendirilmesi üzerinde durulan görüşmede üç ülkenin bakanı, organize suçlarla daha etkin bir şekilde mücadele edilmesi üzerine görüş bildirdi.

Son günlerde dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan İran savaşından doğabilecek göç konusunu ele alan bakanlar, yaşanan savaşın Orta Doğu ve Basra Körfezi’ndeki yansımalarını değerlendirdi.

Gelişmelerin göç akınları üzerindeki muhtemel etkileri de masaya yatırıldı. Bakanların yaptığı değerlendirmeler sonucunda, şu an için endişe verici bir göç dalgasının gözlemlenmediği kaydedildi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI TERÖR VE ORGANİZE SUÇLARIN GELİR KAYNAĞI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk makamlarının uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde yürüttüğü kararlı mücadelenin sonuç verdiğini belirtti.

Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelede oluşturduğu caydırıcılık sayesinde, hedef ve transit ülke olma konumundan büyük ölçüde çıktığını vurgulayan Bakan Çiftçi, Yunanistan ve Bulgaristan ile sürdürülen "Üçlü Mekanizma"nın bu süreçteki stratejik katkılarına dikkat çekti.

Göçmen kaçakçılığının terör ve organize suç örgütleri için kritik bir finansman kaynağı olduğunun altını çizen Çiftçi, düzensiz göçle mücadelenin terör ve organize suçla mücadeleye paralel, tamamlayıcı bir stratejiyle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

DACHEV: "GÖÇLE MÜCADELEDE ELDE EDİLEN İLERLEME SÜRDÜRÜLMELİ"

Ortak basın açıklamasında değerlendirmelerde bulunan Bulgaristan İçişleri Bakanı Emiş Dachev, Bulgaristan’ın üçlü diyaloğun oluşturduğu katma değere inandığını, bu sürecin devamlılığı ve sürdürülebilirliğinin kararlı bir destekçisi olmayı sürdüreceğini belirtti.

Dachev, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’nin, giderek karmaşıklaşan bölgesel ve uluslararası güvenlik ortamında ortak çabaların merkezinde yer aldığını vurguladı.

Bulgar bakan ayrıca sınır güvenliği, düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığı ağlarının çökertilmesi gibi alanlarda bugüne kadar elde edilen ilerlemenin korunması ve bu konuda azimle çalışılmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

PLEVRİS: "GÖÇ VE İNSAN KAÇAKÇILIĞINDA TÜRKİYE VE BULGARİSTAN İLE DİYALOG SÜRECEK"

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ise, deniz yollarındaki kaçakçılık şebekeleri ve insan tacirleriyle mücadelenin daha da yoğunlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Plevris’in açıklamalarına göre toplantı sonucunda Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan; yasa dışı göç ve buna bağlı insan kaçakçılığı şebekeleriyle mücadele konusunda açık ve yapıcı diyaloğu sürdürme kararlılıklarını teyit etti.

"İNSAN HAYATINI KORUYAN VE KAMU DÜZENİNİ ESAS ALAN POLİTİKALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Sosyal medya hesabı üzerinden Atina'daki temaslarına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Çiftçi, Atina'daki temasları öncesinde Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Büyükelçi Çağatay Erciyes'ten çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını belirtti.

Yunan ve Bulgar bakanlar ile ayrı görüşmeler de gerçekleştirdiğini kaydeden Bakan Çiftçi şu cümleleri kurdu:

"Düzensiz göç, sınır güvenliği, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörle mücadele başlıklarını kapsamlı şekilde ele aldık. Geri itmelerin sona erdirilmesi, insan hayatını esas alan ortak yaklaşımın güçlendirilmesi ve bölgesel iş birliğinin ilerletilmesi gerektiğini vurguladık. Suçla mücadelede anlık bilgi paylaşımının artırılması, firarilerin iadesi ve suç örgütlerine karşı ortak, kararlı duruşun önemine dikkat çektik. Türkiye olarak; komşularımızla yapıcı ve sonuç odaklı iş birliğimizi güçlendirerek, insan hayatını koruyan ve kamu düzenini esas alan politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

"ATTIĞIMIZ ADIMLAR AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLIYOR"

Bakan Çiftçi, daha önce yaptığı paylaşımda da, düzensiz göçle mücadelenin çok boyutlu yapısına vurgu yapmıştı. Bakan Çiftçi, paylaşımında şunları dedi:

"Düzensiz göçle mücadele, üçlü mekanizma çalışmaları, terör ve organize suçlarla mücadele konularını kapsamlı şekilde ele aldık. Düzensiz göçle mücadelede; kaynağında çözümden sınır güvenliğine, etkin yakalamadan geri gönderme mekanizmalarına uzanan çok boyutlu stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Attığımız her adım, yalnızca ülkemizin değil, aynı zamanda Avrupa’nın güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Terör ve organize suçlarla mücadelede iş birliğinin derinleştirilmesi, bilgi paylaşımının artırılması ve iltica sisteminin istismarına karşı ortak bir hassasiyet geliştirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladık. Komşularımızla samimi ve yapıcı diyalog temelinde ilerlettiğimiz üçlü mekanizmanın, bölgemizin güvenliği ve istikrarı açısından güçlü bir zemin oluşturmaya devam edeceğine inanıyoruz"