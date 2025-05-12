Ankara'da liseli gençlerden kan bağışı rekoru

İHA

Geçtiğimiz yıl Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen toplu kan bağışı kampanyasında büyük bir başarıya imza atan Sincan Anadolu Lisesi, bu yıl çıtayı daha da yukarı taşıyarak Türkiye rekorunu kırdı. Liseli gençler bu kez, bir okulda bir günde toplanan en yüksek kan bağışı sayısına ulaştı. Kampanya için haftalar öncesinden hazırlıklara başlayan öğrenciler, yalnızca ailelerini değil, Sincan ve çevresindeki ilçelerden birçok vatandaşı da gönüllü olmaya davet etti. Anneler Günü’ne denk gelen kampanya, yoğun ilgi gördü. Okul bahçesinde metrelerce uzayan bağış kuyrukları oluşurken, gün boyunca adeta bir şenlik havası hâkimdi. Gece yarısına dek süren etkinlikte toplam 2 bin 235 kişi kan bağışında bulundu.

"YALNIZCA KAMPANYA DEĞİL, TOPLUMSAL VİCDANIN SESİ"

Sincan Anadolu Lisesi Müdürü Ali Osman Köse, öğrencilerinin sürece gönülden sahip çıkmasının kampanyayı anlamlı kıldığını belirtti:

Her bağışçıya tek tek ulaştılar, davet ettiler ve bu büyük organizasyonu sırtlandılar. Okul bahçesine kurulan çadırlarda sadece kan değil, umut da aktı. Öğrencilerimizin hazırladığı ‘Rekora Sen de İz Bırak’ panosu, yalnızca bir hatıra değil; iyiliğin, birliğin ve dayanışmanın sembolü olarak hafızalara kazındı.

"HER EL İZİ, BİR YÜREĞİN ATIŞI"

Sincan Kaymakamı Levent Kılıç da kampanyanın taşıdığı anlamı şu sözlerle ifade etti:

Geçtiğimiz Ekim ayında ilçemizin Türkiye rekoruna ulaştığı kan bağışı kampanyasının ardından bu kez Sincan Anadolu Lisesi, kendi girişimiyle daha derin bir anlam inşa etti. Panoya bırakılan her el izi, bir gencin emeğini, bir annenin desteğini ve bir toplumun ortak vicdanını temsil ediyor. Bu sadece bir rekor değil, gönüllerin birleştiği bir seferberliktir.

Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ise, bu çapta bir kan bağışı kampanyasına öncülük etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu çabanın tüm Türkiye’ye ilham kaynağı olmasını diliyorum” dedi.

Daha önce Türkiye’de bir okulda bir günde en fazla kan bağışının toplandığı rekor, 2 bin 210 ünite ile İstanbul Kartal Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu’na aitti. Sincan Anadolu Lisesi, bu rakamı geride bırakarak tarihe geçti.