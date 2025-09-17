Ankara'da sipariş götüren kurye kadının evine girmeye çalıştı

Ankara'da tacizci kurye skandalı..

Dün saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda M.Ç. adlı kadın, Necatibey Caddesi'nde yalnız yaşadığı evine restorandan yemek siparişi verdi.

M.Ç., siparişi kapıda kuryeden teslim aldıktan sonra kredi kartını almak için içeriye girdi. Kurye E.K., bu sırada açık kapıdan ayakkabılarıyla içeri girip, etrafı kontrol etti.

Durumu fark eden M.Ç., eliyle kapıyı kapatarak kuryeyi dışarıya çıkardı. Kurye, kadının ödeme yapmasından sonra evden ayrıldı.

Kuryenin, kadının arkasından eve girmesi, içeriye kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada da paylaşıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU, KURYE GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada M.Ç., erkek arkadaşı Y.G. ile birlikte kurye hakkında taciz iddiasıyla şikayette bulundu. Kurye E.C.K., polis tarafından gözaltına alındı.

M.Ç., polis merkezinde kuryeyi teşhis etti. Kurye E.C.K., ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmedi.

E.C.K., siparişi teslim alıp içeri giren müşterinin parayı vermeden kapıyı kapatacağını düşündüğünü, bu tür olayları çok yaşadıklarını, bu yüzden içeri girdiğini, kötü bir amacı olmadığını ileri sürdü.

"KAPIYI AYAĞIYLA TUTUYOR"

Kadının erkek arkadaşı Y.G., şu ifadeleri kullandı: