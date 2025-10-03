Ankara'da su sorunu vatandaşları isyan ettirdi

Ankaralıların günlerdir yaşadığı su sıkıntısı, vatandaşların yaşamlarını zorlaştırmaya devam ediyor.

Kesikköprü içme suyu hattında borularda yaşanan patlaklar nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

BİTMEYEN ÇALIŞMALAR VATANDAŞI ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerince sorunun kalıcı olarak giderilmesi için çelik boru hattı döşeme çalışmalarının henüz netice bulmaması, vatandaşları zor durumda bırakıyor.

MAHALLE SAKİNLERİ İSYAN EDİYOR

Mamak ilçesi Dostlar Mahallesi'nde vatandaşlar su ihtiyaçlarını bir çeşmeden pet şişelere doldurdukları su ile karşılamaya çalışırken, su kesintisinin yaşandığı Zirvekent Mahallesi sakinleri de günlerdir akmayan su yüzünden isyan ediyor.

Belediye tarafından yollanan su tankerlerinin yeterli olmadığını ifade eden mahalle sakinleri, bir an önce sorunun giderilmesini istedi.

"BELEDİYENİN GETİRDİĞİ TANKERLER YETERLİ OLMUYOR"

Zirvekent Mahallesi sakinlerinden Cem Eker, geceleri çalıştığını, akşam işe gitmeden önce duş alması gerektiğini fakat sular kesik olduğu için alamadığını belirterek, sabah işten geldiğinde de aynı durumla karşılaştığını ifade etti.

Eker, "Belediyenin tankeri geliyor fakat yaklaşık 300 kişi sıraya girdiği için yeterli olmuyor." dedi.

"BU KADAR İNSANI MAĞDUR EDEMEZLER"

Su kesinti sebebiyle belediyeyi aradıklarını ifade eden Eker, "Bize suların tekrar geleceğini söylüyorlar. Borularda bir sorun varmış. Tamam sorun olabilir ama bu kadar insanı mağdur edemezler. Bu millet ne yapacak? Durmadan su mu taşıyacağız? Tanker geliyor su bitiyor, biz su alamıyoruz. Ben 4 gündür yıkanamıyorum. Yıkanmak için ne yapayım? Komşuya mı gideyim?" diye konuştu.

"BİR HAFTAYI AŞKIN SÜREDİR BU ŞEKİLDE SU TAŞIYORUZ"

Tankerden su doldurup evine taşımaya çalışan mahalle sakinlerinden Satı Yanık, sağlık durumunun iyi olmadığını belirtti. Yanık, "Belimde fıtık var, kayma var, kemik erimesi var. Bir haftayı aşkın süredir bu şekilde su taşıyoruz. Ara sıra bir su gelse fena olmaz." dedi.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERE SESLENDİ

Su tankerinin başında pet şişeleri ile bekleyen vatandaşlar da bir an önce suya kavuşmak istediklerini ifade etti.

5 gündür susuz olduklarını ve yıkanamadıklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden bir an önce su sıkıntısını çözmelerini talep etti.