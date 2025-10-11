Antalya'da inşaat kazı çalışmaları sırasında toprak kayması yaşandı

Antalya'da Serik ilçesi Merkez mahallesi Şehit Hüseyin Kırlı sokakta bir inşaat firmasının temel kazma çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.

Kazı çalışmalarının yapıldığı alanın bitişiğinde bulunan 2 katlı evde yaşayanlar, toprak kaymasını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine polis, AFAD ve belediye zabıta ekipleri sevk edildi.

"ŞU ANDA ÇOCUĞUMLA BİRLİKTE DIŞARIDA KALDIK NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUZ"

Ekipler, ikamette oturan 3 aileyi tedbir amaçlı tahliye ederken, evin bulunduğu alan ve inşaat alanını şeritler çekerek güvenlik çemberine aldı.

Tahliye edilen evde oturan Elif Karataş gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"O anda küçük kızım önce koşarak yanıma gelerek bir ses geldiğini ve toprak kaydığını söyledi. Bende inşaat alanında beton sesidir dedim. Önce bir şey yapmadım sonra büyük bir ses geldi. Kendimizi hemen dışarı atmak zorunda kaldık. Daha sonra ev sahibim geldi, dışarı çıkınca o da bayıldı. Sonra inşaat çalışanları ile konuşmaya gittik pişkin pişkin gülüyorlardı. Biz bir şey yapamayız müteahhitle konuşun dediler. Polis karakoluna gideceğiz ve şikayetçi olacağız. Şu anda çocuğumla birlikte dışarıda kaldık ne yapacağız bilmiyoruz. Benim yada kızımın canına bir şey olsaydı kim telafi edecekti. Benim kızıma bir şey olsaydı bunun cevabını kim verecekti. Kimse veremezdi benim kızımı geri getiremezlerdi"