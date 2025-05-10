Antalya'da misina ve çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağası kurtarıldı

DHA

Antalya'nın Alanya ilçesinin Oba Mahallesi açıklarında dün, bir grup amatör balıkçı su yüzeyinde çuval ve misinaya dolanmış bir yavru deniz kaplumbağası fark etti. Hızla harekete geçen balıkçılar, minik kaplumbağayı tekneye alarak, bıçakla sardığı çuvalı kestiler ve boynuna dolanmış misinayı dikkatlice çıkardılar.

BAĞLARINDAN KURTARILDI, DENİZE BIRAKILDI

Ardından, özgürlüğüne kavuşan deniz kaplumbağası, balıkçılar tarafından güvenle denize bırakıldı. Balıkçılar, bu kurtarma anlarını cep telefonlarıyla kaydetmeyi ihmal etmedi.

"BİZİM KÖYLÜ, HADİ YÜRÜ"

Görüntülerde, balıkçıların tedirgin bir şekilde misina ve çuvalı keserken, kaplumbağayı bıraktıktan sonra birbirlerine "Bizim köylü, hadi yürü" dedikleri duyuluyor.