Antalya'da rüşvet soruşturması: 5 tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 7'si emniyetteki sorgularının savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 14 zanlı, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden O.A., Y.M., B.S., E.A., H.A., M.İ.E., Z.K., B.K. ve H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Emin Kemal H., Tuncay S., Levent Ş., Okan K. ve İsmail E. tutuklandı.