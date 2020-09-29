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    Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu

    Kentte etkili olan sağanak sonrası, Arnavutköy'de bulunan semt pazarının bulunduğu sokaklar nehre döndü.
    • DHA
    • 29.09.2020 - 12:29
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    Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi.

    Arnavutköy'de başlayan yağış ise bazı bölgelerde sele neden oldu.

    PAZAR YERİ SULAR ALTINDA KALDI

    Anadolu Mahallesi'ne bağlı Mimar Sinan Caddesi'nde, yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı.

    Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı.

    O anlar ise kameralara yansıdı.

    Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu

    Arnavutköy de sağanak yağış sele neden oldu #1

    Arnavutköy de sağanak yağış sele neden oldu #2

     

     

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