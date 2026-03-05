Arpaçay’da kara saplanan araç, köylülerin dayanışmasıyla kurtarıldı

Kars’ın Arpaçay ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir araç, yoldan çıkarak kara saplandı. Yol kenarında sıkışan araç, sürücüsünün müdahalesine rağmen kendi başına kurtarılamadı.

KÖYLÜLER HEMEN YARDIMA KOŞTU

Durumu fark eden bölge sakinleri, araç sürücüsünü yalnız bırakmayarak harekete geçti. Köylüler, minibüs ve çeşitli imkanları kullanarak kara saplanan araca müdahale etti.

DAYANIŞMA İLE KISA SÜREDE KURTARILDI

Köylülerin koordineli çalışması sonucunda araç, kısa sürede bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken sürücü ve köylüler arasındaki iş birliği, bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.

VATANDAŞLARIN ÖRNEK DAYANIŞMASI

Olay, özellikle kar ve buzlanmanın yoğun olduğu bölgelerde toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Arpaçaylı vatandaşların el birliğiyle yardıma koşması, hem sürücüyü hem de çevredeki vatandaşları olası tehlikelerden korudu.