Eskişehir'de ilkokul kapısına tehdit notu bırakan veli tutuklandı

Eskişehir'de veli dehşeti...

Bir ilkokulun kapısına tehdit içerikli not bırakan veli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Bir grup öğrenci arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

"GİT BURDAN SENİ İSTEMİYORUZ"

Olayın ardından bazı velilerin, öğrencileri dövmek için sopayla okula geldiği ve çocukları korumaya çalışan 2 öğretmeni tehdit ettiği öne sürüldü.

Dün ise okul kapısına tehdit içerikli bir not bırakıldı.

Notta, "Lan Burcu karısı, git buradan, seni istemiyoruz. Çocuğa bir şey öğretmiyorsun. Daha kötü olur, sana yazık olur" ifadeleri yer aldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Tedirginlik yaşayan öğretmenler olayla ilgili suç duyurusunda bulunmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

'Kamu Görevlisine Tehdit ve Hakaret' suçlarından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kimliği tespit edilen şüpheli, kolluk birimlerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Yapılan sorgulamasının ardından adli makamlara çıkarılan şahsın tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildiği belirtildi.