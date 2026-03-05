Isparta’da taksi şoförü kadın, zam talebi sonrası işsiz kaldığını iddia etti

Isparta’da taksi şoförlüğü yapan 39 yaşındaki üç çocuk annesi Hacer Topal, günlük yevmiyesine zam talep etmesinin ardından işverenle anlaşmazlık yaşadığını ve işine son verildiğini iddia etti.

Topal, daha önce 9 saatlik çalışma karşılığında 1.200 TL yevmiye aldığını, asgari ücret artışı sonrası çalışma şartlarının yeniden düzenlenmesini talep ettiğini söyledi. Ancak işverenin kendisine 12 saat karşılığında 1.000 TL teklif etmesi üzerine anlaşmazlık yaşandı ve Topal işsiz kaldı.

ÇARESİZ KADIN, AİLESİNİN GEÇİMİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR

Topal, işsiz kaldığını ve herhangi bir ek gelirinin bulunmadığını belirterek, iki çocuğunun eğitimine devam ettiğini, küçük oğlunun üstün yetenekli olarak özel bir kursa gittiğini ve eğitimi için mücadele etmek zorunda olduğunu söyledi.

Kadın, yaşadığı ekonomik sıkıntıyı şöyle dile getirdi:

Şu an işsizim ve hiçbir gelirim yok. Devletten ya da başka bir yerden herhangi bir destek almıyorum. Ramazan ayındayız ve evime götürdüğüm ekmeğin kesilmesi beni çok üzdü.

"BEN KİMSEDEN PARA İSTEMİYORUM, SADECE ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Topal, mesleğinin şoförlük olduğunu vurgulayarak yetkililere çağrıda bulundu:

Ben kimseden para istemiyorum, sadece iş istiyorum. Şoförlük benim mesleğim ve araba kullanmayı çok seviyorum. Ambulans, otobüs ya da tır şoförü olmayı hayal ediyorum. Güvenlik sertifikam da var. Çalışmak istiyorum ve sesimin duyulmasını istiyorum.

İŞVEREN: "RAMAZAN AYI NEDENİYLE GEÇİCİ BİR ÖNLEM"

Araç sahibi ise yaptığı açıklamada, Ramazan ayı nedeniyle işlerin azaldığını, süreci bir süre kendi çocuklarının direksiyon başına geçerek idare edeceğini belirtti. Şartlar uygun olduğunda Topal ile yeniden çalışabileceklerini söyledi.