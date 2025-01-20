Artvin'de heyelanın meydana geldiği yol çamurla doldu, trafik yine aksadı

İHA
Artvin’in Arhavi ilçesinde yoğun yağışlar sonucu heyelanlı bölgedeki karayolu çamurla doldu.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Olayın ardından karayolları ekipleri bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başladı.
Yağışların etkisiyle karayolunda oluşan çamur birikintisi araçların ilerlemesini zorlaştırdı.
Uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgeye gelen ekipler çalışma başlattı.
Bölgedeki çalışmalar hızla devam ederken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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