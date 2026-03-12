Artvin’de köpeklerden korkan kedi elektrik direğinde mahsur kaldı

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Eskikale köyü Orta Sahil Mahallesi’nde, köpeklerden korkarak elektrik direğine çıkan bir kedi, saatlerce mahsur kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kediyi fark eden sahibi, durumu Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ) ekiplerine bildirdi. Arıza ekipleri, kedinin elektrik akımına kapılmaması için enerji akışını kesti. Daha sonra görevlilerden Serkan Yalduz, kediyi dikkatlice direkten alarak güvenli şekilde indirdi.

DUYGUSAL ANLAR

Kurtarılan kedi, duygusal anlar yaşayan sahibine sağ salim teslim edildi. ÇEDAŞ çalışanı Yunus Meydan, şunları söyledi:

Biz sadece arızalara müdahale etmiyoruz. Hayvan ya da insan fark etmeksizin ihtiyaç duyulan her durumda kurtarma çalışmalarına koşuyoruz. Bu kedimiz de buna örnek oldu.