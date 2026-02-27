Aydın'da aynı yol güzergahında 2 kere kaza oldu, vatandaşlar tepki gösterdi

Aydın'da aynı yol güzergahında sık sık kaza yaşanması, tedbir çağrılarını beraberinde getirdi.

Efeler ilçesinde, 1906 Sokak'tan çıkan otomobil ile Gençlik Caddesi üzerinde ilerleyen motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücüsü yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"HAFTADA 2 GÜN MUTLAKA KAZA OLUYOR"

Mahalle esnafları, aynı bölgede sıkça kazaların yaşandığını ve yetkililerden herhangi bir ağır yaralanma ya da ölüm olmadan önlem almalarını istedi.

Aynı yerde 15 dakika ara ile 2 kez kaza olduğunu belirten esnaflar, şu ifadeleri kullandı:

Köşe başlarına yapılan parklar nedeniyle 1906 sokaktan gelen araçlar Gençlik Caddesi üzerinden gelen araçları görmekte zorlanıyorlar. Burada günlük olmasa bile haftada 2 gün mutlaka kaza oluyor. Bu kazadan 15 dakika önce de bir kaza yaşandı. Önce yaşanan kazada motosiklet ile araç kazasıydı bu da aynı şekilde.



Bir önceki kazada vuran kişiyi kazazedeyi kendi hastaneye götürdü, şimdi de ambulansla götürdüler. Burada okul da olduğu için trafik çok sıkışıyor. Kavşak içerisinde de parklanmalar oluyor. Buraya bir ayna yada dubalama yapılarak köşe başlarına araç parkının engellenmesini talep ediyoruz.