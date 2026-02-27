Muş’ta kar yolları kapattı: 173 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta etkisini artıran kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent genelinde 173 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, bazı bölgelerde görüş mesafesinin düşmesi hayatı zorlaştırdı.

Kapanan yolların yeniden açılması için Muş İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle sahada yoğun çalışma yürütüyor.

MAHSUR KALAN HASTALAR HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Kar yağışı nedeniyle Tatlıyayla ve Karaköy köylerinde rahatsızlanan vatandaşlar mahsur kaldı. Muş İl Özel İdaresi ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, koordineli şekilde harekete geçti.

Yolların açılmasının ardından sağlık ekipleri, hastalara ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaları hastaneye sevk etti.

YOLDA KALAN ARAÇLAR KURTARILDI

Yoğun yağış nedeniyle yolda kalan bazı araçlar da ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışının sürdüğünü belirterek vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını ve meteorolojik uyarıları dikkate almalarını istedi. Yentür, karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini kaydetti.