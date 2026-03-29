Aydın’da sağanak Çakırlar Çayı’nı taşırdı: Heyelan sonrası tahliye

Aydın’ın Efeler ilçesinde yoğun yağışın etkisiyle Çakırlar Çayı taştı, dere kenarındaki toprak erozyona uğradı. Evlerin yakınında yıkılma riski oluşması üzerine bir ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

TAHLİYE VE DOLGU ÇALIŞMASI

Bölgeye sevk edilen ekipler, selin yol açtığı toprağın kaymasını önlemek amacıyla dolgu ve güçlendirme çalışmalarına başladı. Kemer Mahallesi Muhtarı Hüseyin İncitme, “Balıkköy güreş sahasında stokladığımız toprakları getirerek dolgu yapacağız. Bu geçici bir çözüm, ileride derenin taş duvar içerisine alınması için kapsamlı çalışma yapılacak” dedi.

MAHALLE HALKI VE YETKİLİLER SEFERBER OLDU

Muhtar İncitme, mahalle sakinlerinin ve ekiplerin hızlı müdahalesine dikkat çekerek, vatandaşların mağduriyetinin en kısa sürede giderileceğini vurguladı. Ekipler, bölgede inceleme ve güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, dolgu çalışmalarının ardından sel ve toprak kayması riskini kalıcı olarak azaltmak için derenin taş duvar içerisine alınması ve düzenli erozyon önleyici önlemlerin uygulanacağını bildirdi.