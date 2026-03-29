Bolu’da yaylalar ve göller yeniden beyaza büründü

Bolu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle Köroğlu Dağı’nın 2 bin 200 metre zirvesindeki Kartalkaya ile Aladağ ve Sarıalan yaylalarını beyaza bürüdü. Kar yağışı, doğa tutkunları için görsel bir şölen oluştururken, Kartalkaya’da kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

ABANT'TA KIŞ KEYFİ

Hafta sonu tatili için bölgeye gelen ziyaretçiler, Abant Gölü Milli Parkı çevresinde yürüyüş yaparak kar manzarasının tadını çıkardı. Tatilciler, karla kaplı doğa ve göl çevresinde fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaştı.

KAR YAĞIŞI İLE TURİZM YENİDEN CANLANDI

Bolu’nun yüksek kesimlerindeki kar, özellikle kış turizmi açısından bölgeye ilgiyi artırıyor. Kayak merkezleri ve yaylalar, kış sporları ve doğa yürüyüşleri için cazip hale gelirken, yerel esnaf ve turizm sektörü de sezonu hareketli geçiriyor.