Kocaeli'de evden nakit para çalan kadın yakalandı

Kocaeli'de 17 Nisan’da Darıca ilçesinde bir evden toplam 70 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen kadın Y.G., 28 Nisan’da İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin ayrıca ifadeye yönelik 4 ayrı dosyadan arandığı da ortaya çıktı.

Kocaeli’ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.