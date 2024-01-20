Bakan Yerlikaya'dan imam-kaymakam gerilimiyle ilgili açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kulp Kaymakamı ile cami imamı arasında cuma hutbesi nedeniyle çıkan tartışma-darp iddiasına dair, "Kaymakamımız imama 'şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan' cami imamına okuması için hatırlatmada bulundu" ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Kaymakam Burak Akeller’in, cuma namazı için gittiği camide imam M.K.'yı mikrofonla darbettiği iddiasına ilişkin Valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaymakam Akeller: "İmama yüksek sesl tepki gösterdim"

Kaymakam Akeller, "Hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra kendisine yüksek sesle tepki gösterdim" dedi.

Bakan Yerlikaya: "Sonuç gelmeden yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerklikaya, şunları söyledi: