Bakan Yerlikaya'dan imam-kaymakam gerilimiyle ilgili açıklama

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Kaymakam Burak Akeller’in, cuma namazı için gittiği camide imam M.K.'yı mikrofonla darbettiği iddiasına ilişkin Valilik tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaymakam Akeller: "İmama yüksek sesl tepki gösterdim"
Kaymakam Akeller, "Hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra kendisine yüksek sesle tepki gösterdim" dedi.
Bakan Yerlikaya: "Sonuç gelmeden yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerklikaya, şunları söyledi:
Diyarbakır-Kulp Kaymakamımız Burak Akeller Cuma Hutbesi'nde “şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan” cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gönderdiği metnin tam okumasını sağlamıştır.
Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır.
İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz.
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