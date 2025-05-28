Balıkesir'de inek 5 buzağı doğurdu

İHA

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Ilıcaboğazı Mahallesi'nde ender rastlanan bir doğum olayı yaşandı.

Mahalle sakinlerinden Bahri İnce'ye ait inek, aynı anda 5 buzağı dünyaya getirdi.

Yapılan kontrolde buzağılardan birinin doğum sonrası yaşamını yitirdiği, diğer dört buzağının ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

"HAYRETLER İÇİNDEYİZ"

Bahri İnce, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Hem hayretler içindeyiz, hem de çok mutluyuz. Hayvanlarımız bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan veteriner hekimler ineklerin genellikle tek buzağı doğurduğunu, nadiren ikiz ya da üçüz doğumların yaşandığını, beşiz doğumun ise oldukça nadir görülen bir vaka olduğunu ifade etti.