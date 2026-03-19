En erken Iğdır, en geç Edirne: İşte il il bayram namazı saatleri tam liste

On bir ayın sultanı Ramazan'ın ardından bayram coşkusu tüm Türkiye'yi sarıyor.

Yarın sabah (20 Mart Cuma) binlerce vatandaş, bayramın bereketini camilerde omuz omuza paylaşmak için saf tutacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, merakla beklenen 81 ilin bayram namazı vakitlerini açıkladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il namaz saatleri belli oldu.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

Adana: 07.12

Adıyaman: 07.01

Afyonkarahisar: 07.32

Ağrı: 06.42

Aksaray: 07.18

Amasya: 07.12

Ankara: 07.23

Antalya: 07.31

Ardahan: 06.44

Artvin: 06.48

Aydın: 07.42

Balıkesir: 07.43

Bartın: 07.26

Batman: 06.49

Bayburt: 06.54

Bilecik: 07.35

Bingöl: 06.52

Bitlis: 06.46

Bolu: 07.29

Burdur: 07.33

Bursa: 07.38

Çanakkale: 07.49

Çankırı: 07.20

Çorum: 07.15

Denizli: 07.37

Diyarbakır: 06.53

Düzce: 07.30

Edirne: 07.49

Elazığ: 06.57

Erzincan: 06.56

Erzurum: 06.49

Eskişehir: 07.32

Gaziantep: 07.04

Giresun: 07.01

Gümüşhane: 06.57

Hakkari: 06.39

Hatay: 07.09

Iğdır: 06.38

Isparta: 07.31

İstanbul: 07.39

İzmir: 07.45

Kahramanmaraş: 07.06

Karabük: 07.25

Karaman: 07.21

Kars: 06.42

Kastamonu: 07.20

Kayseri: 07.12

Kilis: 07.05

Kırıkkale: 07.20

Kırklareli: 07.46

Kırşehir: 07.18

Kocaeli: 07.35

Konya: 07.24

Kütahya: 07.34

Malatya: 07.01

Manisa: 07.44

Mardin: 06.51

Mersin: 07.15

Muğla: 07.40

Muş: 06.48

Nevşehir: 07.15

Niğde: 07.15

Ordu: 07.03

Osmaniye: 07.08

Rize: 06.53

Sakarya: 07.33

Samsun: 07.10

Şanlıurfa: 06.58

Siirt: 06.46

Sinop: 07.15

Şırnak: 06.44

Sivas: 07.06

Tekirdağ: 07.45

Tokat: 07.08

Trabzon: 06.56

Tunceli: 06.56

Uşak: 07.36

Van: 06.40

Yalova: 07.38

Yozgat: 07.15

Zonguldak: 07.28