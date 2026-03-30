Balıkesir’de sağanak yağış yazlıkları suya gömdü

Balıkesir’in Burhaniye ve Edremit ilçelerinde gün boyu etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Zeytin üreticilerini sevindiren yağmur, Ali Çetinkaya Mahallesi’nde bulunan yazlık evleri ise su altında bıraktı. Bazı yollar adeta göle dönerken, mahalle sakinleri zor anlar yaşadı.

YAZLIKLAR VE TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA

Mahalledeki Haberkent Sitesi çevresindeki yazlık evler, biriken yağmur suları nedeniyle büyük zarar gördü. Bölgede tarım arazilerinde de su birikintileri oluştu. Yağışın etkisiyle özellikle alçak kesimlerde, yerleşim alanları ve yollar kullanılamaz hâle geldi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İtfaiye ve diğer ilgili ekipler, vatandaşların güvenliği için olay yerine sevk edildi. Ekipler, su baskınlarının etkilerini azaltmak ve tahliye çalışmalarını yürütmek için yoğun çaba gösteriyor.