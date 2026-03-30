Muğla'da turistleri dolandıran şüpheliler tutuklandı

Marmaris ilçesinde yabancı turistleri hedef alarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen ve operasyonla Antalya'da yakalanan 4 şüpheli, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı uyruklu turistleri hedef alarak banka ve kredi kartlarını kötüye kullanmak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

ANTALYA'DA YAKALANDILAR

Emniyet birimlerinin ortak çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler, Antalya'da yakalandı.

Operasyonda şahısların üzerlerindeki dijital materyallere de el konuldu.

4 TUTUKLAMA

Marmaris'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 4 şüpheli, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

