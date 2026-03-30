Sarıyer’de rögar taşkını: Dükkan sahibi İSKİ’ye isyan etti

Günlerdir etkili olan sağanak yağış, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi’nde rögarlar taşarken, cadde adeta göle döndü. Araçlar güçlükle ilerlerken, cadde üzerindeki bir iş yerini su bastı.

DÜKKAN SAHİBİ, YETKİLİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

İşletme sahibi Kaan Baltacı, “Dükkanıma su bastığı için bugün hiç açamadım. Yetkilileri ve İSKİ’yi aradım, ‘ekip göndereceğiz’ dediler ama sabahtan beri hiç kimse gelmedi. Suyu kendi imkanlarımla boşaltacağım artık” diyerek tepkisini dile getirdi.

Baltacı, sözlerine şöyle devam etti: “Her yağmurda aynı sorun yaşanıyor. Sudan dolayı sigorta attı, hasarın ne kadar olduğunu kontrol ettireceğiz.”

VATANDAŞLAR ALT YAPI EKSİKLİĞİNDEN ŞİKAYETÇİ

Sarıyer’de yaşanan rögar taşkınları, bölgedeki altyapı yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar ve esnaf, yetkililerin soruna acil çözüm bulmasını talep ediyor.