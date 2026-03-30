Üsküdar’da yol çöktü: Otomobil çukura devrildi

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Acıbadem Mahallesi Yaprak Sokak’ta, saat 15.00 sıralarında yol çökmesi nedeniyle park halindeki bir otomobil çukura devrildi.

34 PEF 739 plakalı araç, yağışlar sonucu zayıflayan zeminin çökmesiyle yan yattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

DİĞER ARAÇLAR DA TEHLİKE ALTINDA

Çöken yolda park halindeki bir diğer araç ise ekipler tarafından halatla sabitlenerek olası bir düşme tehlikesine karşı güvence altına alındı. Polis ekipleri sokak giriş ve çıkışlarını kapatarak çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Olayda ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi. Yetkililer, sokakta inceleme başlattı ve yağışların yol ve zemin üzerindeki etkilerini değerlendiriyor. Vatandaşlara, yağış sonrası zeminleri dikkatle kullanmaları ve riskli alanlardan uzak durmaları çağrısında bulunuldu.