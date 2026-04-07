Balıkesir'de şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü

Balıkesir'de şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Ortaca Deresi mevkiinde Seyfi Narin (45) idaresindeki kamyonet şarampole devrildi.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazada kamyonetteki A.Ö. (24), olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı.
Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartılan Narin, ambulansla kaldırıldığı Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
A.Ö.'nün cenazesi incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi