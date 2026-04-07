Bekçi alımları son durum 2026: 10 bin bekçi alımı yapılacak mı

Mahalle ve çarşılarda kamu düzeninin sağlanmasında önemli rol üstlenen bekçilik mesleği, son yıllarda yeniden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Gece saatlerinde devriye görevi yapan ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunan bekçilerin maaşları da 2026 yılı itibarıyla artış göstererek ortalama 66 bin TL seviyelerine ulaştı.

Binlerce vatandaş, hem iş imkanı hem de sağladığı haklar nedeniyle bekçi alımlarını yakından takip ediyor.

Nisan 2026 itibarıyla ise gözler Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelecek yeni duyurulara çevrildi.

"Bekçi alımı yapılacak mı?" sorusu gündemdeki yerini korurken, adaylar başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili gelişmeleri araştırmayı sürdürüyor.

İşte bekçi alımında son durum ve merak edilen detaylar...

BEKÇİ ALIMI SON DURUM 2026

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından 2026 yılına ilişkin henüz resmi bir alım duyurusu yayımlanmadı.

Yeni bekçi alımlarına ilişkin bir ilan paylaşılmadığı belirtildi.

Bekçi alımı ile ilgili yeni bir duyuruda haberimiz güncellenecektir.

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI

Adaylardan genel olarak “ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Kötü şöhretli olmamak, Memuriyete Engeli olmamak, Silah taşımasına engel herhangi bir hukuki sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmamak” gibi genel nitelikler aranacak.

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak gibi şartlar da aranacak.