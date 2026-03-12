Bankalar cumartesi açık mı olacak? 2026 banka mesai kararı

Banka mesai saatlerinde yeni düzenleme adı altında "cumartesi" mesaisi gündeme geldi.

Bankaların cumartesi günü de hizmet vereceği iddiası, sosyal medyada merak konusu oldu.

Şubede işi olan vatandaşlar, "cumartesi bankalar açık mı" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Hangi bankalar cumartesi açık diye araştıranlar, iddia karşısında asıl bilgiye ulaşmaya çalışıyor.

Peki; bankalar cumartesi açık mı olacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

BANKALAR CUMARTESİ AÇIK MI 2026

Bir düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için TBMM'de kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Bankaların cumartesi günü çalışacağına dair bir karar resmiyet kazanmadı.

İstisnai olarak, bazı alışveriş merkezleri (AVM) ve havalimanları gibi özel lokasyonlarda bulunan banka şubeleri, sınırlı saatlerde hizmet sunabilmektedir.