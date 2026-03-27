Barajlar yükseliyor, tehlike bitmiyor: İSKİ son rakamları paylaştı

İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyesini artırsa da, megakent için kritik eşik henüz aşılmış değil. İSKİ, baraj doluluk oranlarındaki son durumu paylaştı.
Mart ayı boyunca etkili olan yağışlar, İstanbul’daki baraj doluluk oranlarına kademeli artış olarak yansıdı.
24 Mart’ta yüzde 51,93 seviyesinde olan doluluk oranı, 25 Mart’ta yüzde 52,61’e, 26 Mart’ta yüzde 53,12’ye yükselirken, 27 Mart itibarıyla yüzde 53,46’ya ulaştı.
Artış eğilimi dikkat çekerken, su kaynaklarındaki toparlanma umut verse de uzmanlar sürdürülebilir su yönetimi açısından dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor.
İSKİ, İstanbul'daki barajların son durumunu paylaştı.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli: %74,86
Darlık: %69,86
Elmalı: %92,29
Terkos: %39,21
Alibey: %44,61
Büyükçekmece: %38,78
Sazlıdere: %33,39
Istrancalar: %91,13
Kazandere: %58,7
Pabuçdere: %29,3
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi