Toplu taşıma 20 ay boyunca ücretsiz oldu: Sadece onlar faydalanacak

Toplu ulaşımda memurlara yeni kolaylık sağlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Ticaret Bakanlığı bünyesindeki gümrük muhafaza memurları ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndaki orman muhafaza memurları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe giren karar, bugünden itibaren geçerli olacak ve 31 Aralık 2027’ye kadar sürecek.

Karar kapsamında, söz konusu memurlar belediyeye ait otobüs, metro, tramvay ve diğer toplu ulaşım araçlarını herhangi bir ücret ödemeden kullanabilecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kararla birlikte, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev yapan iki farklı personel grubu, belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Ücretsiz ulaşım kapsamına belediye otobüsleri, metro ve tramvay gibi şehir içi toplu taşıma araçları giriyor.