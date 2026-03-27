Toplu taşıma 20 ay boyunca ücretsiz oldu: Sadece onlar faydalanacak

Toplu taşımada yeni bir düzenleme daha hayata geçirildi. Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, gümrük muhafaza memurları ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev yapan orman muhafaza memurları toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe giren karar, bugünden itibaren geçerli olacak ve 31 Aralık 2027’ye kadar sürecek.
Karar kapsamında, söz konusu memurlar belediyeye ait otobüs, metro, tramvay ve diğer toplu ulaşım araçlarını herhangi bir ücret ödemeden kullanabilecek.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
