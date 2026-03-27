Restoran ve kafelere şeffaflık geliyor: Yediğiniz her şey açık açık yazacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellenen Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği kılavuzu, 13 Mart itibarıyla yürürlüğe girerek toplu tüketim yerlerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Yapılan düzenleme kapsamında restoran, kafe ve yemekhane gibi işletmelerde sunulan yiyecek ve içeceklerin içerik bilgileri ile enerji (kalori) değerlerinin tüketiciyle paylaşılması zorunlu hale geldi.

Söz konusu bilgilerin; menü, pano, broşür, dijital ekran ya da karekod gibi farklı yöntemlerle sunulabileceği belirtildi.

Karekod üzerinden bilgilendirme yapılması halinde işletmelerin müşteriyi bu konuda ayrıca bilgilendirmesi gerekecek.

Öte yandan talep eden tüketicilere içerik ve kalori bilgilerinin doğrudan sunulması da zorunlu olacak.

SON TARİH 1 TEMMUZ

Yeni gıda etiketleme düzenlemesiyle birlikte işletmelere uyum süreci için kademeli bir takvim belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan plana göre, ulusal zincir işletmelerin 1 Temmuz’a kadar düzenlemeye uyum sağlaması gerekiyor.

Aynı ilde üç ve üzeri şubesi bulunan işletmelere ise yıl sonuna kadar süre tanınırken, diğer işletmeler için içerik bilgisi paylaşımı 31 Aralık’a kadar zorunlu olacak. Enerji (kalori) bildirimi konusunda ise daha uzun bir geçiş süreci öngörülerek son tarih 31 Aralık 2027 olarak belirlendi.

"TÜKETİCİLERİN NE TÜKETTİĞİNİ BİLMESİ EN DOĞAL HAKKI"

İHA'da yer alan habere göre gıda sektöründe şeffaflığın önemine dikkat çeken ve bir çorbacıda servis elemanı olarak çalışan Feride Özbek, "Günümüzün rahatsızlıkları da göze alındığı zaman, ne tükettiklerini bilmesi, içeriğin görülebilmesi sağlıkları açısından önemli. Vatandaşlar zaten bize güvenerek geliyorlar ama istedikleri her içeriğe de ulaşabiliyorlar. Her konuda yardımcı oluyoruz. QR kod uygulaması da geçerli. Çok yerinde ve doğru bir karar olunmuş. Hatta geç kalınmış bir karar olmuş. Tüketicilerin ne tükettiğini bilmesi en doğal hakkı" ifadelerini kullandı.

"MÜŞTERİLERİMİZİN DE BU ŞEKİLDE TALEPLERİ OLUYORDU"

Bir restoranda çalışan Murat Deniz ise "Müşteri için güzel bir uygulama olur. Neden derseniz, ne yediğini, ne içtiğini, kaç gram yediğini, alerjik bir şey olup olmadığını bilmiş olur. Bazen müşterilerimizin de bu şekilde talepleri oluyordu. Tüketici ne yediğini içtiğini bilir" şeklinde konuştu.

"SAĞLIĞINI DÜŞÜNEN KESİM BUNA BAKAR"

Gıda sektöründe uzun yıllardır çalışan Tayfun Tatar ise uygulamanın olumlu olduğunu ancak herkes tarafından aynı düzeyde dikkate alınmayabileceğini dile getirerek, "Uygulama güzel, daha kısa sürede yapılsa daha da iyi olur. Ben bildiğim yerde yiyorum zaten. Bilinmeyen markaların da olduğu yerde yemek yememeye çalışıyorum. Vatandaşın çok dikkat edeceğini de düşünmüyorum. Fiyat 50 liraysa, öbür tarafta olması gereken rakam 120 liraysa 50 liralık yer tercih ediliyor genelde. O uygulamaya bakacak olan vardır ama daha bilinçli, sağlığını düşünen kesim buna bakar" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR NE YEDİĞİNİ, NE KADARA KALORİ ALDIĞINI BİLİR"

Vatandaşlardan Emine Yüzyılmaz ise düzenlemenin özellikle aileler açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, "İnsanlar ne yediğini, ne kadara kalori aldığını bilir. Yiyecekleri içeriğini de yazarlarsa menülere, hangi yağları kullanıyorlar, doğal ürünler mi, hibrit ürünler mi bizim için çok iyi olur. İnşallah yapabilirler. İnsanlar ürünlerini satmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çocukların ne yiyip ne içeceğini annesinin karar vermesi lazım. Bir çikolata istiyorsa önce içeriğini kendisi okuyacak, yararlıysa çocuğuna alacak. Çocuk her şeyi ister ama vermek zorunda değilsin" dedi.

"VATANDAŞIN İŞİNE YARAYACAK"

Hijyen ve denetimlerin de artırılması gerektiğini vurgulayan Filiz Süzen ise uygulamanın faydalı olacağını belirtti.

Süzen, "Tabii ki vatandaşın işine yarayacak. Bunu yemeniz sağlıklı ama şunu yemeniz sağlıklı değil gibi bilgiler verilebilir müşteriye. Çok iyi olur. Marketlerde, AVM’lerde denetimlerin fazla olması gerekiyor. Çocuk da torunlarımız da ne yiyeceğimizi bilir. Çocuk yaşta bunların eğitimini almış olurlar. Anne ve baba zaten eğitim veriyor ama dışarda da oturdukları yerde böyle bir şeyler karşılaştıklarında güzel şeyler olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.