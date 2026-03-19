Bartın’da 42 yıl sonra duygulandıran tesadüf

Bartın Garnizon Komutanı Serhat Sır, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen program çerçevesinde, 1994 yılında Şırnak’ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Aydın Aydoğmuş’un ailesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında yaşanan bir tesadüf ise hem protokol üyelerini hem de aileyi duygulandırdı. Komutan Sır, şehidin kız kardeşi Aylin Aydoğmuş’un yıllar önce ilkokulda aynı sınıfta okuduğu arkadaşı olduğunu fark etti.

42 YIL SONRA YENİDEN KARŞILAŞTILAR

Babası görevli olduğu için çocukluk yıllarında Bartın’da yaşayan Serhat Sır, Cumhuriyet İlkokulu’nda eğitim gördü. Ancak 1984 yılında babasının görev yerinin değişmesi üzerine şehirden ayrıldı ve arkadaşlarıyla bağlantısı zamanla koptu.

Aradan geçen yılların ardından yaklaşık 6 ay önce Bartın’a Garnizon Komutanı olarak atanan Sır, eski arkadaşlarını bulmaya çalıştı. Fakat bazı isimlere ulaşamadı.

Şehit ailesine yapılan ziyarette karşılaştığı Aylin Aydoğmuş’un ilkokuldaki sınıf arkadaşı olduğunu anlaması ise 42 yıl sonra gerçekleşen anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

ESKİ GÜNLERYAD EDİLDİ

Karşılıklı hatırlamanın ardından ziyarette duygusal anlar yaşandı. Serhat Sır ve Aylin Aydoğmuş, eski öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını konuşarak çocukluk anılarını paylaştı. Bu anlara kent protokolü de tanıklık etti.

Nurtaç Arslan, yaşanan tesadüfün kendilerini de duygulandırdığını belirterek, Garnizon Komutanı’nın ilkokul yıllarında Bartın’da okuduğunu ve şehidin kız kardeşiyle aynı sınıfta eğitim gördüğünü sonradan öğrendiklerini söyledi.

ŞEHİDİN MEZARI BAŞINDA YENİDEN BULUŞTULAR

Etkinlikler kapsamında düzenlenen programda Garnizon Komutanı Serhat Sır ve Aylin Aydoğmuş, şehit Üsteğmen Aydın Aydoğmuş’un mezarı başında da bir araya geldi.

Şehit annelerinin ellerini öpen protokol üyeleri, mezara karanfiller bırakarak dua etti. Günün anısına çekilen fotoğraflarla birlikte 42 yıl sonra yeniden kesişen dostluk, duygusal anlara sahne oldu.