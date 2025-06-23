Beyşehir Gölü'nde av sezonu: 17 kiloluk balık şaşırttı

Konya'nın Beyşehir Gölü'nde 16 Haziran’da başlayan yeni av sezonu, balıkçılar için heyecanlı bir başlangıçla başladı. Günün ilk ışıklarıyla göl açıklarına açılan balıkçılar, ağlarını sererek sezonun bereketini aramaya koyuldu. Kimileri limana dönüşte birkaç balıkla yetinirken, bazı balıkçılar ise ağlarına takılan dev sazanlarla sezonun umut verici sinyallerini aldı.

Av sezonunun ikinci gününde, göle kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesi açıklarında yakalanan 10 kiloluk sazanla yüzler gülmeye başladı. Ancak asıl dikkat çeken olay, ertesi gün Karadiken Mahallesi açıklarında yaşandı. Balıkçıların ağlarına takılan dev sazan balığı, görenleri hem şaşırttı hem de sevindirdi. Tartımda 17 kilogram gelen bu iri sazan, son yıllarda gölde yakalanan en büyük örneklerden biri olarak kayıtlara geçti. Balık, Karadiken Mahallesi’ndeki alım kantarına getirilerek tüccarlara teslim edildi.

YILLAR SONRA BİR REKOR DAHA

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver de, su ürünleri denetim ekibiyle gerçekleştirdikleri kontrol sırasında bu etkileyici balığa rastladı. Dev sazanı eline alarak inceleyen Özver, balığın son yıllarda gölde avlanan en iri sazan olduğunu ifade etti. Balıkçıları tebrik eden Özver, yeni sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Beyşehir Gölü, geçmişte de dev sazanlara ev sahipliği yapmıştı. 2013 yılında gölde 21 kilo ağırlığında bir sazan yakalanmış, bu olay uzun süre gündemde kalmıştı. Bu yılki 17 kiloluk sazan ise gölün hâlâ zengin ve canlı bir ekosisteme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.