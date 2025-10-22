Bilim açıkladı: Bu ağaçlar yapraklarında altın üretiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Doğa, yine şaşırtıcı bir sırrını ortaya çıkardı. Finlandiya’da yapılan yeni bir araştırma, Norveç ladini ağaçlarının iğnelerinde altın nanoparçacıklarının oluştuğunu gösterdi.

Üstelik bu altın parçacıkları, ağacın kendi bünyesindeki mikroorganizmalar sayesinde meydana geliyor.

Keşif, Environmental Microbiome dergisinde yayımlanan araştırma sonucunda duyuruldu.

AĞAÇLARDAN ALINAN NUMUNELER İNCELENDİ

Finlandiya’daki Kittilä altın madeninin çevresinde inceleme yapan Oulu Üniversitesi ve Finlandiya Jeoloji Araştırma Merkezi araştırmacıları, 23 Norveç ladini ağacından 138 iğne örneği topladı.

Numunelerin dördünde, bakteri tabakalarıyla çevrili altın nanoparçacıkları tespit edildi.

AĞAÇ MİKROPLARI ALTINI KATI HALE GETİRİYOR

Araştırmanın yürütücüsü Dr. Kaisa Lehosmaa, bulguların biyomineralizasyon sürecine ışık tuttuğunu belirtti:

“Toprakta sıvı halde bulunan altın, suyla birlikte ağacın iğnelerine taşınıyor. Ağaçtaki bakteriler bu altını tekrar katı, nanoskopik parçacıklara dönüştürüyor.”

Bu nanoparçacıklar bir milimetrenin milyonda biri büyüklüğünde ve gözle görülemiyor. Bu nedenle ticari değeri olmasa da jeolojik araştırmalar açısından büyük ipuçları sunuyor.

BİTKİLER ALTIN ARAMADA YENİ BİR YÖNTEM OLABİLİR

Uzmanlara göre, bu keşif gelecekte bitkiler aracılığıyla altın arama yöntemlerinin geliştirilmesini sağlayabilir. Dr. Lehosmaa, “Bu bakteriler, toprağın altındaki altın varlığına dair biyolojik göstergeler olabilir. Böylece çevreye zarar vermeden, doğal yöntemlerle altın keşfi yapılabilir” diyor.

Ayrıca araştırmacılar, benzer süreçlerin yosunlar ve su bitkilerinde de gerçekleşebileceğini, bu sayede sulardaki metal kirliliğinin doğal yollarla azaltılabileceğini düşünüyor.

DOĞA KENDİ MADENİNİ ÜRETİYOR

Bilim insanları, bu keşfin yalnızca altınla sınırlı kalmadığını, doğadaki mikroorganizmaların demir, bakır ve nikel gibi diğer metallerin dönüşümünde de rol oynayabileceğini belirtiyor.