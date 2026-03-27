Bir ilimize tramvay hattı geliyor: İşte güzergahlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı–Serdivan Tramvay Hattı için yapım ihalesinin 24 Nisan’da yapılacağını duyurarak projede somut sürecin başlayacağını açıkladı.

Kent ulaşımında yeni bir dönemin kapısını aralayacak proje, yalnızca tramvay hattı ile sınırlı kalmayacak.

Şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Mithatpaşa ve Tunatan kavşaklarında da kapsamlı düzenlemeler hayata geçirilecek.

Bu kapsamda, köprülü kavşaklar ve farklı seviyeli geçiş sistemleriyle trafik akışının daha düzenli ve hızlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Uzun süredir Sakarya gündeminde yer alan raylı sistem projesinin, tamamlandığında özellikle Adapazarı ile Serdivan arasındaki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatması bekleniyor.

İşte Adapazarı–Serdivan Tramvay Hattı güzergahları:

Ana Hat: Yeni Sakaryaspor Stadyumu – 15 Temmuz Bulvarı – Yeni Cami – Demokrasi Meydanı – Kudüs Caddesi – Orta Garaj – Çark Caddesi – Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı – Tunatan Kavşağı

Birinci Kol: Medeniyet Bulvarı – Sakarya Üniversitesi Kampüsü

İkinci Kol: 2. Cadde – Sapak Camii – Mehmet Akif Ersoy Caddesi – Serdivan Spor Salonu – Yazlık Kavşağı