Gayrimenkul devi onay aldı: Halka arz oluyor

Gayrimenkul devi, Borsa'ya giriyor...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin ilk halka arz başvurusunu onayladı.

Kurulun 26 Mart 2026 tarihli ve 2026/18 sayılı bülteninde yer alan karara göre, şirketin halka arz süreci resmen kabul edilmiş oldu.

Onay kapsamında toplam 176 milyon adet pay yatırımcılara sunulacak.

Halka arz edilecek payların 105 milyon 652 bin adedi sermaye artırımı yoluyla, 70 milyon 348 bin adedi ise mevcut ortak Ali İbrahimağaoğlu’na ait payların satışı yöntemiyle piyasaya arz edilecek.

HALKA ARZ DETAYLARI

Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar, 21,10 TL sabit fiyat üzerinden satışa çıkarılacak. Bu çerçevede halka arzın toplam büyüklüğü 3 milyar 713 milyon 600 bin TL olarak hesaplandı.

Dağıtım yönteminin eşit dağıtım olması öngörülüyor.

Halka arzdan elde edilecek gelirin %25 ila %30’luk bölümü finansal borçların ödenmesinde kullanılacak.

Fonun %65 ila %70’lik kısmı yeni gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hak alımlarına ayrılacak. Kalan %0 ila %5’lik bölüm ise işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında değerlendirilecek.

SPK onayının ardından gözler, halka arza ilişkin talep toplama takvimi ile onaylı izahnameye çevrildi.

Bir sonraki aşamada başvuru tarihlerinin kesinleşmesi bekleniyor.