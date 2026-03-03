Zonguldak’ta 263 madenci facianın 34. yılında dualarla anıldı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 3 Mart 1992’de yaşanan ve 263 maden işçisinin yaşamını yitirdiği facianın yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Tören, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından hayatını kaybeden madenciler için dualar edildi.

PROTOKOL VE MADENCİLER, TÖRENDE BULUŞTU

Anma programına Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, belediye başkanları, siyasi parti ve sendika temsilcileri ile çok sayıda madenci katıldı.

Katılımcılar, faciada yaşamını yitiren işçileri rahmetle andı.

"MADENCİLER DÜNYANIN EN ZOR İŞLERİNDEN BİRİ"

17 yıllık maden işçisi Doğan Ünlü, madenciliğin en ağır ve riskli mesleklerden biri olduğunu vurguladı:

Dünyanın en zor iş kollarından birinde çalışıyoruz. Ailemizin rızkı için yerin altına iniyoruz. 1992’de yaşanan olay hepimiz için çok üzücü. O atmosferin içine girdiğinizde tehlikeyi çok hissetmiyorsunuz; işinize odaklanıyor, emeğinizi veriyorsunuz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum

DUALARIN ARDINDAN YENİDEN YERİN ALTINA

Anma töreninin ardından madenciler, mesailerini sürdürmek üzere yerin metrelerce altına indi. 34 yıl önce yaşanan facianın acısı ise kentte hafızalardaki yerini koruyor.