TOKİ Ankara kura çekimi canlı izle: Ankara konut kurası asil ve yedek isim listesi

TOKİ, 500 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında başlatılan kura çekimlerini il il sürdürüyor.

Mart ayının ilk haftasına ait kura takvimi paylaşıldı. Bugün Ankara’da 31 bin 073 sosyal konut için kura çekimi gerçekleştirilecek.

Ankara’da başvuruda bulunan vatandaşlar, kura çekimine ilişkin detayları merak ediyor.

Peki, Ankara TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak, nereden izlenecek?

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ KAÇTA?

31 bin 073 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura, 3 Mart 2026 Salı günü saat 13:30’da Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde noter huzurunda yapılacak.

TOKİ, çekimin şeffaf şekilde gerçekleşmesi için etkinliği aynı zamanda Youtube üzerinden canlı olarak yayınlayacak.

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA

Ankara’daki TOKİ sosyal konut kura çekimi tamamlandıktan sonra, asil ve yedek hak sahiplerinin listesi yayımlanacak.

Başvuruda bulunan vatandaşlar, hak sahipliği durumlarını kolayca sorgulayabilecekleri iki resmi kanal üzerinden sonuçlara ulaşabilecekler: TOKİ Resmi İnternet Sitesi ve e-Devlet Kapısı.

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak asil veya yedek olarak hak kazanıp kazanmadıklarını hızlıca öğrenebilecekler.

E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ



