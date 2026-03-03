Ramazan’da marketlerin çalışma saatleri: A101, BİM, Migros, CarrefourSA kapanış saati

Ramazan ayında marketler ve fırınların çalışma saatleri merak ediliyor.

A101, BİM, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi marketleri Ramazan boyunca standart mesai düzenini koruyarak akşam saatlerinde kapanıyor.

Sahur saatlerinde marketlerden alışveriş yapılamasa da, ekmek ve pide ihtiyacı için fırınlar gece boyunca üretim ve satışa devam ediyor.

Yoğunluğa göre bazı şubelerde kapanış saatlerinde değişiklikler olabiliyor. İşte marketlerin çalışma saatleri:

A101

Genel uygulamada haftanın 7 günü 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Mağaza ve bölge konumuna bağlı olarak saatlerde esneklik görülebilir, ayrıca resmi ve dini tatillerde çalışma saatlerinde düzenlemeler yapılabilir.

BİM

Haftanın her günü aynı düzenle hizmet veren BİM marketleri, sabah 09.00'da kapılarını açıyor ve 21.00'a kadar müşterilerine hizmet sunuyor. Cuma günleri, Cuma namazı saatlerinde mağazaların kapalı olduğu biliniyor.

Migros

Açılış saatleri bölgeye göre 08.30 veya 09.00 olarak değişiklik gösterebiliyor, kapanış saati ise 21.00'dır. Online sipariş platformları üzerinden gece yarısına kadar alışveriş yapılabildiği gibi, kullanıcılar 08.30 - 24.00 saatleri arasında müşteri hizmetlerinden destek alabiliyor.

CarrefourSA

Şube konseptine göre çalışma saatleri farklılık gösteriyor. 'Mini' formatındaki marketler haftanın 7 günü 08.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet verirken, 'Super' formatındaki marketler ise 08.00 - 22.00 saatleri arasında açık oluyor.

Tarım Kredi Kooperatif

Market zincirleri haftanın her günü 09.00'da hizmete başlıyor ve 21.00'da kapanıyor. Resmi ve dini tatillerde hizmet vermeye devam eden Tarım Kredi marketleri, sadece bayramın ilk günü kapalı oluyor.